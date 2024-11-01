Kalyon Kültür’de Sanatla Renkli Bir Sonbahar

Kalyon Kültür, kasım ayında da sanatın farklı disiplinlerini içeren, çocuk ve yetişkinlere yönelik bir atölye programı sunuyor. Heykel, ebru ve seramik atölyelerinden suluboya, karakalem ve moda- tasarım atölyelerine kadar zengin bir içerik yine sanatseverleri bekliyor. Bu ay ilk defa düzenlenecek olan Naturalist Üslûpta Çiçekler atölyesinde ise Hasan Çıkmış'ın eğitmenliğinde edebiyatta, klasik dönem dokumalarda, mücevherlerde, türkülerde bolca geçen ve birer hazine olan çiçek isim ve motifleri keşfedilecek.

Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılmak için https://www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.

Kalyon Kültür Kasım Ayı Programı

2 Kasım Cumartesi / 14.00 Tasarım İstanbul (6-10 yaş)

Eğitmen: Pınar Bora

3 Kasım Pazar / 13.00 Naturalist Üslûpta Çiçekler (Yetişkin)

Eğitmen: Hasan Çıkmış

3 Kasım Pazar / 15.00 Müzikli Yaratıcı Hikaye Okumaları (7-11 yaş)

Eğitmen: Betül Taşçı

5 Kasım Salı / 17.00 Yetişkinler için Yaratıcı Hikaye Okumaları

Eğitmen: Betül Taşçı

9 Kasım Cumartesi / 15.00 Heykel Atölyesi (Yetişkin)

Eğitmen: Tolga Turan

9 Kasım Cumartesi / 17.00 Hakan Cingöz ile Suluboya Atölyesi (Yetişkin)

9 Kasım Cumartesi / 18.00 Sanat Buluşmaları Konuşmacılar: Attilla Dur & Cüneyt Işık & Orçun Beslen

Moderatör: Aslı Bora

10 Kasım Pazar / 14.00 Karakalem Teknikleri Atölyesi (6-12 yaş)

Eğitmen: Ümit Dizdar

10 Kasım Pazar / 15.00 Sevimli Hayvanlar Seramik Atölyesi (5-12 yaş)

Eğitmen: Pınar Bora

12 Kasım Salı / 18.00 Yetişkinler için Karakalem Teknikleri Atölyesi Çizgi ve Obje

Eğitmen: Ümit Dizdar

15 Kasım Cuma / 17:00 Çocuklar için Ebru Atölyesi

Eğitmen: Pınar Bora

15 Kasım Cuma / 18.00 Sanat ve Kamusal Alan: Türkiye'de Kültür Sanat Ekosistemi

Moderatör: Özgenur Reyhan Güler

Konuşmacı: Tuna Ortaylı Kazıcı

16 Kasım Cumartesi / 13.00 Yaratıcı Drama (7-12 yaş)

Eğitmen: Ezgi Bikbay Şafak

16 Kasım Cumartesi / 14.00 Kukla Atölyesi (6-12 yaş)

Eğitmen: Buket Ada Kılıç

16 Kasım Cumartesi / 16.00 Minyatür Atölyesi (Yetişkinler için)

Eğitmen: İsmihan Züleyha Dedeler

17 Kasım Pazar / 14.00 Moda Tasarım Atölyesi (Yetişkinler için)

Eğitmen: Ümit Dizdar