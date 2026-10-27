Kamera kayıtları ele verdi! Ankara’da drift atan 16 kişi gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir grubun araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlike oluşturabilecek şekilde sevk ve idare ederek drift attığı belirlendi.

İHBAR TUTANAKLARI VE KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, ihbar tutanakları ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, 27 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.