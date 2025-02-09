Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı: Bakın bebeği sokağa kim bırakmış!

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.