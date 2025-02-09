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Giriş Tarihi: 9.2.2025 19:13

Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı: Bakın bebeği sokağa kim bırakmış!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek sokağa bırakıldı. Ekiplerin hastaneye sevk ettikleri erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bebeği bırakan kişinin annesi olduğu bildirildi.

DHA
Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı: Bakın bebeği sokağa kim bırakmış!

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI OLAYI ÇÖZDÜ

Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bir kadının bebeği bıraktığı tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğin annesi olduğu ortaya çıkan kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkardı: Bakın bebeği sokağa kim bırakmış!
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