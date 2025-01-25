Kamerunlu çocuk şifayı Türkiye’de buldu

Kamerun'da yaşayan 7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme'nin hayatı, geçirdiği ev kazası sonrası altüst oldu. 7 yaşındaki çocuk, boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Aile tedavi için Türkiye'nin yolunu tutarken minik Teme, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleşen başarılı mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibinin titiz çalışmasıyla yeniden hareket edebilir durumda taburcu oldu. Doç. Dr. Özkan, "Boyun bölgesindeki kontraktür, hastanın başını boynundan kısaltarak çenesini gövdeye yapıştırmış ve başını yukarı kaldırmasını engellemişti. Ayrıca tükürük salgısının gövdesine akmasına sebep olan, hastanın konuşmasını engelleyen, hatta göz kapaklarını aşağıya çeken güçlü bir kontraktör bantlarına sahipti" dedi.