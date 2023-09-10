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Giriş Tarihi: 10.9.2023 15:48 Son Güncelleme: 10.9.2023 16:17

Kamp alanında ölü bulundu

Zonguldak'ta 32 yaşındaki şahıs, kamp yaptığı alanda ölü bulundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kamp alanında ölü bulundu

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can, arkadaşları ile Yumurta Kayalıkları mevkisine kamp yapmaya gitti. Gece saatlerinde kamp çadırını kuran genç ve arkadaşları ardından uyudu.

Sabah uyandıklarında Bartu Can'ın hareketsiz bir vaziyette yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Can'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kamp alanında ölü bulundu
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