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Giriş Tarihi: 21.5.2025 10:58 Son Güncelleme: 21.5.2025 11:01

Kamu bankası şube müdürü göl kenarında ölü bulundu

Ankara’da bir kamu bankasının Ankara şube müdürlerinden olan İhsan Yazıcıoğlu, ODTÜ Eymir Gölü’nde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kamu bankası şube müdürü göl kenarında ölü bulundu

Ankara'da bir kamu bankasında şube müdürü olarak görev yapan İhsan Yazıcıoğlu, ODTÜ Eymir Gölü kenarında başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni, göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edilerek polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TOPRAĞA MEMLEKETİNDE VERİLDİ

Adli Tıp Kurumunda incelemelerin tamamlanmasınından ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi'nde toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, cenazede büyük üzüntü yaşadı.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ SORUŞTURUYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yazıcıoğlu'nun ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu ihtimalleri üzerinde durulurken, elde edilecek kriminal bulgular ve adli tıp raporunun soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

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Kamu bankası şube müdürü göl kenarında ölü bulundu
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