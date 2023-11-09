Kamu görevlisine hakaretten yargılanan Barış Pehlivan’ın duruşması ertelendi

Gazeteci Barış Pehlivan, Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı. Pehlivan denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı. Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istemiyle dava açılan Pehlivan, denetimli serbestliği kaldırılınca 15 Ağustos 2023'de yeniden cezaevine girmişti.

Barış Pehlivan denetimli serbestliğinin kaldırılmasına neden olan Aydıner'e hakaret davası kapsamında Maltepe Açık Cezaevi'nden izinli olarak geldiği İstanbul 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

SAVUNMA YAPTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Maltepe Açık cezaevinde hükümlü bulunan Barış Pehlivan ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını gerçekleştiren Pehlivan, "Sanık olmama gerekçe gösterilen köşe yazımı sayısızca kez okudum. Ancak ben nasıl suç işlemişim, inanın bulamadım. Yazım 554 kelimeden ve 3537 harften oluşuyor. Lütfen bana söyleyin, hangi harfim hangi kelimemle ben Ömer Faruk Aydıner'e hakaret ettim? Bunu sizden rica ediyorum" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Pehlivan, "Biliyorsunuz ki, bu davanın benim açımdan bir başka önemli yönü daha var. Zira, bir gram dahi suçun olmadığı bu dava yüzünden özgürlüğümden mahrum bırakılıyorum" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sanık avukatının savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, suç unsurları oluştuğu gerekçesiyle sanık Barış Pehlivan'ın cezalandırılmasını talep etti.

MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan Barış Pehlivan "4-5 paragraftan oluşan bir yazıdan eğer ceza çıkarsa biz gazetecilerin hangi konuları yazıp yazamayacağımızı lütfen açıklayın. O zaman adliyenin içindeki tüm gazetecileri adliyeden kovun çünkü işleri benim yaptığımı yapmaktır" diyerek mütalaaya katılmadı. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yaparak müvekkilinin beraatını istedi.

ERTELENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme hakimi, sanığın yazılı savunmasını incelemek istediğini belirterek, "Avukatınız savunmayı erken verseydi" diyerek duruşmayı erteledi. Bu kararın ardından Barış Pehlivan hakime yönelik, "Lütfen karar verin. Gerekirse ceza verin. Bugün karar verin. Beni tekrar cezaevine gönderiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.