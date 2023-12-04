Haberler Yaşam Haberleri Kamu kurumlarını hack’leyip bilgileri sattılar
Giriş Tarihi: 4.12.2023

Kamu kurumlarını hack’leyip bilgileri sattılar

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kamu kurumlarını hack’leyip bilgileri sattılar
İstanbul'da tapu ve nüfus daireleri olmak üzere pekçok kamu kurumundaki kişisel bilgileri ele geçirip para karşılığında Telegram ve Deep Web'te satan hacker şebekesi çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, 16 kişilik "kara şapkalı" hacker grubunun, vatandaşların kimlik bilgilerinin yanı sıra, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü paneli, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (Mernis) ve E-Devlet gibi sistemlerin tüm bilgilerini Telegram ve Deep Web gibi alanlarda satışa çıkardığını tespit etti. Bir ihbar sonucu ortaya çıkan bu skandalın izini süren emniyet güçleri titiz bir çalışma yürüttü.
16 kişiden oluşan bilgisayar korsanlarının birçok devlet üniversitesi, il belediye başkanlıkları, e-devlet, tapu kadastro genel müdürlüğü, Mernis sistemi gibi birçok site ve uygulamaya sızdığı gün yüzüne çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda çetenin 8 üyesi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlardan Furkan I.'nın, Telegram'daki bir sayfaya konulan ilanda 2022'ye ait nüfus bilgilerini sattığı, Mikail A.'nın da devlet memurlarına ait bilgileri aynı yöntemle sattığı bilgisine ulaşıldı. Muhammet U.'nun talep edenlere, gerçek polis ve MİT personeli ismiyle sahte kimlikler oluşturduğu, pasaport bilgilerine kadar girip bazı kişilere para karşılığında GBT sorgusu yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin 2 üyesi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
AK Parti'den anket açıklaması! "Açık operasyon ve manipülasyon..."
Çin’in ezber bozan Gazze stratejisi
Çalıştığı fabrikaya aşık genel müdür
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu kurumlarını hack’leyip bilgileri sattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA