Kamu kurumlarını hack’leyip bilgileri sattılar

İstanbul'datapu ve nüfus daireleri olmak üzere pekçok kamu kurumundaki kişisel bilgileri ele geçirip para karşılığında Telegram ve Deep Web'te satan hacker şebekesi çökertildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, 16 kişilik "kara şapkalı" hacker grubunun, vatandaşların kimlik bilgilerinin yanı sıra, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü paneli, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (Mernis) ve E-Devlet gibi sistemlerin tüm bilgilerini Telegram ve Deep Web gibi alanlarda satışa çıkardığını tespit etti. Bir ihbar sonucu ortaya çıkan bu skandalın izini süren emniyet güçleri titiz bir çalışma yürüttü.16 kişiden oluşan bilgisayar korsanlarının birçok devlet üniversitesi, il belediye başkanlıkları, e-devlet, tapu kadastro genel müdürlüğü, Mernis sistemi gibi birçok site ve uygulamaya sızdığı gün yüzüne çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda çetenin 8 üyesi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlardan Furkan I.'nın, Telegram'daki bir sayfaya konulan ilanda 2022'ye ait nüfus bilgilerini sattığı, Mikail A.'nın da devlet memurlarına ait bilgileri aynı yöntemle sattığı bilgisine ulaşıldı. Muhammet U.'nun talep edenlere, gerçek polis ve MİT personeli ismiyle sahte kimlikler oluşturduğu, pasaport bilgilerine kadar girip bazı kişilere para karşılığında GBT sorgusu yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin 2 üyesi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 şüpheli ise Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.