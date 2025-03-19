KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI | 19 Mart başvuruları başladı! Kamu Personel alımı başvuru şartları neler?

Kamu kurumları personel alımına devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımlarına hız kesmeden devam ederken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Başvuru koşulları alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösteriyor. Peki, Kamu Personel alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.
Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.
TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu olmak üzere toplam 988 memur alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 24 Mart 2025 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacaktır. Posta ya da şahsen başvurular kabul edilmeyecek.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALACAK
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 900 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 19 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
ADLI TIP KURUMU 80 MEMUR ALACAK
Adli Tup Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak.
Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 30 Mart tarihinde sona erecek.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz;