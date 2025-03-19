KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI | 19 Mart başvuruları başladı! Kamu Personel alımı başvuru şartları neler?

Kamu kurumları personel alımına devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımlarına hız kesmeden devam ederken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Başvuru koşulları alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösteriyor. Peki, Kamu Personel alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?