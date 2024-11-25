KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024 | KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamu Personel alımı ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kamuya memur olarak atanmak isteyen kişiler yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. KPSS şartı olmayan ilanlar da bu kapsamda dikkat çekiyor. Peki, Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nereden başvurulur, hangi illerde alım yapılacak? İşte,2024 Kamu personel alımı ilanları...
DSİ 515 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü; 1 kıdemli web yazılım uzmanı, 1 sistem yöneticisi, 1 ağ uzmanı, 2 web yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
TÜBİTAK 12 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12 koruma memuru alacağını duyurdu. 19 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
SSB 65 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri 65 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ ŞEHİRLERDE GERÇEKLEŞECEK?
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 14 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alacak. ( 25 Kasım- 4 Aralık)
Tarım ve Orman Bakanlığı: 1 Eski hükümlü işçi alacak. ( 25 Kasım- 29 Kasım)
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 42 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)
Burdur Mehmet Akif Üniversitesi: 16 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım-9 Aralık)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı: 10 Sözleşmeli personel alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)
Kocaeli Üniversitesi: 47 Sözleşmeli personel alacak. ( 25 Kasım- 9 Aralık)
Akdeniz Üniversitesi: 239 Sözleşmeli personel alacak. ( 25 Kasım - 9 Aralık)
Kocaeli Üniversitesi: 40 öğretim görevlisi alacak. (25 Kasım- 9 Aralık)
Fırat Üniversitesi: 83 öğretim elemanı alacak. ( 25 Kasım- 9 Aralık)
Balıkesir Üniversitesi: 4 öğretim elemanı alacak( 25 Kasım- 9 Aralık)
Türk- Alman Üniversitesi: 3 örğetim elemanı alacak ( 25 Kasım- 9 Aralık)
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