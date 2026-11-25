REKABET KURUMU 55 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Rekabet Kurumu 55 uzman yardımcısı alacak. Alım kapsamında genel, iktisat, hukuk ve bilişim alanlarında kadro açıldı. Kontenjan dağılımı genel kadro için 15, iktisat için 15, hukuk için 15 ve bilişim için 10 kişi olarak belirlendi.

Adayların ilgili lisans bölümlerinden mezun olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Genel kadroya başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS'den belirtilen puan türlerinden en az 80 puan alması ve en yüksek puanlı 300 kişi arasında yer alması şartı aranıyor.