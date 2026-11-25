İçişleri Bakanlığı 1.170 personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026'da başlayacak, 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Bakanlığın başvuru ekranına girerek tamamlayabilecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
Alımda 119 kişilik kontenjan merkez teşkilatına, 1.051 kişilik kontenjan ise taşra teşkilatına ayrıldı. Kadroların dağılımı şu şekilde:
621 büro personeli, 280 çağrı karşılama personeli, 138 destek personeli, 61 mühendis, 17 teknisyen, 10 programcı, 9 arşiv uzmanı, 9 mimar, 7 avukat, 7 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 tekniker, 5 diğer teknik hizmet personeli ve 1 psikolog.
Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, saat 23.59'a kadar Jandarma Personel Temin sistemi üzerinden e-Devlet ile başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru şartları ve diğer detaylar yayımlanan kılavuzda yer alacak.
- 8.174 jandarma
- 500 lojistik
- 200 sıhhiyeci
- 100 muhabere
- 10 havacılık (5 teknisyen yardımcısı, 5 itfaiyeci)
- 5 kurbağa adam
- 5 bando
- 3 at bakıcısı
- 3 bot serdümeni
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 20 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Rekabet Kurumu 55 uzman yardımcısı alacak. Alım kapsamında genel, iktisat, hukuk ve bilişim alanlarında kadro açıldı. Kontenjan dağılımı genel kadro için 15, iktisat için 15, hukuk için 15 ve bilişim için 10 kişi olarak belirlendi.
Adayların ilgili lisans bölümlerinden mezun olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Genel kadroya başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS'den belirtilen puan türlerinden en az 80 puan alması ve en yüksek puanlı 300 kişi arasında yer alması şartı aranıyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için 26 (yirmi altı) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
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