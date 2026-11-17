Alınan bilgiye göre, Hisarcık'tan Simav istikametine seyir halinde olan Cemil S. yönetimindeki 43 ZB 265 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Cemil S., Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.