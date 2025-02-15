Kamyon, otomobile çarptı: 3 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Tirebolu-Doğankent karayolunun Örenkaya köyü mevkiinde meydana geldi. O.T. idaresindeki kamyon, karşı yönden gelen Temel Kutver (61) yönetimindeki otomobile çarptı.

Otomobilde sıkışan Hatun Kaya (84) kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Temel Kutver ve yanındaki Ayşe Kutver ile H.Y. (68) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Temel Kutver ve Ayşe Kutver de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü O.T., gözaltına alınıdı.