Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 7 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Tuncer Keklik (42) idaresindeki 42 CYF 94 plakalı otomobil, Ladik Mahallesinden Kadınhanı ilçesi istikametine seyir halindeyken Miktat Yılmaz (66) idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu 2 aylık olduğu değerlendirilen Masal İkra Pamuk bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki sürücü ile birlikte Sahra Keklik (14), Murat Keklik (10), Berat Keklik (12), Poyraz Can Pamuk (5) ve Pınar Pamuk (40) ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapatılan karayolu ise daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.