Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet kar küreme aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.4.2025 15:07 Son Güncelleme: 12.4.2025 15:16

Kamyonet kar küreme aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan'da kar küreme aracına çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammed Adam (25) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Kamyonet kar küreme aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy bölgesinde meydana geldi. Kars'tan Ardahan'a mobilya taşıyan ve plakası öğrenilemeyen Muhammed Adam yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle bölgede tuzlama yapan kar küreme aracına arkadan çarptı. Sürücü Muhammed Adam öldü. Kamyonette sıkışan yaralılar Cesur İnce ve Abubekir Omak ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kamyonet kar küreme aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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