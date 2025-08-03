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Giriş Tarihi: 3.8.2025 10:48 Son Güncelleme: 3.8.2025 13:40

Kamyonetin çarpıp otomobilin ezdiği genç kız hayatını kaybetti

Kayseri’de yaya geçidinin olmadığı bir yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Çelik’e kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kızı arkadan gelen otomobil üzerinden geçerek ezdi. Özge Çelik’in feci şekilde can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kamyonetin çarpıp otomobilin ezdiği genç kız hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Çelik'e A.Ç. idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kızın üzerinden arkadan gelen M.Y'nin kullandığı otomobil geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Özge Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazaya karışan iki sürücüyü de gözaltına alırken, genç kızın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Özge Çelik'e çarptığı, arkadan gelen otomobilin ise üzerinden geçtiği görüldü.

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Kamyonetin çarpıp otomobilin ezdiği genç kız hayatını kaybetti
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