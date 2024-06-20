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Giriş Tarihi: 20.6.2024 15:10 Son Güncelleme: 20.6.2024 15:32

Kamyonetin çarptığı down sendromlu Mustafa hayatını kaybetti

Gaziantep’te kamyonetin çarptığı down sendromlu Mustafa Öztürk yaşamını yitirdi. Sempatik davranışlarıyla bilinen Öztürk’ün ölümüne neden olan ve kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kamyonetin çarptığı down sendromlu Mustafa hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinin kırsal Kocatepe (Tılfar) Mahallesi'nde meydana gelen kazada, köy yolunun otoyol köprüsünün altında yürüyen down sendromlu Mustafa Öztürk'e (38) kamyonet çarptı. Kaza sorası kamyonet olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde down sendromlu Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı mahallede "Tılfar'ın gülü" olarak bilinen ve davranışlarıyla köydeki herkesin sevgisini kazanan Öztürk'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan yasal işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü bulmak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Kamyonetin çarptığı down sendromlu Mustafa hayatını kaybetti
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