Kamyonetin çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Talip A. Yönetimindeki kamyonet yolun karşısına geçmek isteyen henüz kimliği belirlenemeyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.