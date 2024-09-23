Kamyonetle motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza Erzin'in Bahçelievler Mahallesi, Şehit Polis Hasan Babacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle caddede ilerleyen 17 yaşındaki Fevzi Kösehan, yoldaki çukuru fark etti. Çukura düşmemek için direksiyonunu ani bir hareketle kıran Kösehan karşı yönden gelen kamyonetle kafa kapaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi Kösehan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlattı.