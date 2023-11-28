Haberler Yaşam Haberleri Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:11 Son Güncelleme: 28.11.2023 11:32

Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. H.Ö. idaresindeki kamyon, Kozan H.M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21), Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dinler ile Özcan yaşamını yitirdi. Yaralılar H.M.Y. ile Yaşar S.'nin tedavileri sürüyor. Kamyon sürücüsü H.Ö, gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti'ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
CHP fondaşı TELE 1'de Atilla Dorsay'dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
Elon Musk kimin yüzü?
Hamas’ın finansmanı... Türkiye’ye kurulan kumpas!
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık Ergün Poyraz'dan şok çıkış: Tetiği çekeni biliyorum!
İyi Parti’siz HEDEP’le ittifak planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA