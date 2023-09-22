Kamyonun aynasından tutunup, yolculuk yapmak isterken altında kalıp hayatını kaybetti

Konya merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Karatay Toptancı Hali içerisinde meydana geldi. Muhammet Eker (58) idaresindeki kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre Hamza Ergin, kamyonun aynasına tutunup yolculuk etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ergin, düşerek kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun üzerinden geçtiği Hamza Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sürücü Eker ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.