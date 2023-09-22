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Giriş Tarihi: 22.9.2023 15:32 Son Güncelleme: 22.9.2023 15:38

Kamyonun aynasından tutunup, yolculuk yapmak isterken altında kalıp hayatını kaybetti

Konya’da seyir halindeki kamyonun aynasına tutunup, yolculuk etmek isterken, dengesini kaybedip yere düşen 25 yaşındaki Hamza Ergin, kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Feci kazanın görüntüleri ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kamyonun aynasından tutunup, yolculuk yapmak isterken altında kalıp hayatını kaybetti

Konya merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Karatay Toptancı Hali içerisinde meydana geldi. Muhammet Eker (58) idaresindeki kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre Hamza Ergin, kamyonun aynasına tutunup yolculuk etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ergin, düşerek kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonun üzerinden geçtiği Hamza Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sürücü Eker ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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