Bursa'da 22 Ekim'de bir cep telefonu mağazasına giden Murat U., burada çalışan 4 aylık hamile Berna A. ile tartışmaya başlamış, bıçakla saldırdığı Berna'ya dehşeti yaşatmıştı. Bıçakla yaralanan kadın yakındaki bir bankaya sığınmış ve kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisinde tedavi edilmişti. Bebeğin ve Berna A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan suç aleti bıçakla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin savcılıkta verdiği ifade kan dondurdu.

Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Murat U. ifadesinde, "Zaman zaman Halüsinasyon görüyorum. Kan gördüğüm zaman kan beni çekiyor, daha çok kan görmek istiyorum. Yanıma bazen gölgeler geliyor, ben onlarla konuşuyorum" dedi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek bu yönde inceleme yapılmasını talep etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör