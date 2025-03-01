Kan davası cinayetine müebbet yağdı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde başlayan ve Bodrum'a uzanan 20 yaşındaki Kenan Uzunay'ın öldürüldüğü kan davası cinayetinde karar çıktı. 1800 km uzaklıktan gelip Kenan Uzunay'ı iş görüşmesi vaadiyle kandıran, yanlarına getirdikten sonra ormanlık alana götürüp öldüren sanıklar Niyazi Cücen, Metin Derse ve Ferdi Kanatlı'ya tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

CİNAYETİ TASARLADILAR

Plaja giden 2 tatilci, 29 Ağustos 2022 saat 17.00 sıralarında, Bodrum-Güvercinlik yolu kenarındaki ormanda erkek cesedi gördü. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan ve öldürülen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Jandarma olaydan sonra Ayhan Cücen (48), Engin Cücen (40), Ferdi Kanatlı (34), Metin Derse (40), Niyaz Cücen (37), Veysi Cücen (34), Yunus E. (27) ve Sayim C.'yi (32) İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eşzamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinden, Kenan Uzunay'ın babasının, 14 yıl önce Patnos'ta keserle aynı zamanda Niyaz Cücen'in akrabaları olan amcasını öldürdüğü ortaya çıktı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 6 sanık hakkında 'tasarlayarak, kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Yunus E. ile Sayim C.'nin ise 'yardım etmekten' 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin Uzunay'ı iş görüşmesi vaadiyle kandırıp yanlarına getirdikten sonra ormanlık alan götürüp öldürdüğü ortaya çıktı.

MAHKEME ACIMADI

Mahkeme sanık Metin Derse, Niyaz Cücen ve Ferdi Kanatlı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Niyazi Cücen ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl hapse çarptırıldı.

5 SANIK BERAAT ETTİ

Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçuna azmettirme iddiasıyla yargılanan diğer sanıklar Engin, Ayhan ve Veysi Cücen hakkında yeterli ve inandırıcı delil olmadığı için beraatlerine karar verildi. Ayrıca yardım etmekten yargılanan Saim C. ile Yunus E. de beraat etti.