Kan donduran harçlık cinayeti! Halasını öldürdü babaannesinin boğazını kesti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde yaşayan babaannesi Sabriye Balaban'ın evine giden Yiğit Balaban, bir süre evde vakit geçirdikten sonra evde bulunan halasından ve babaannesinden para istedi. İstediği parayı alamayınca öfkeden gözü dönen Yiğit Balaban sözlü tartışmaya girdiği halasına ve babaannesine mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Evde yaşanan arbede sırasında hala Safiye Vardar ve babaanne Sabriye Balaban çığlıklar atarak çevreden yardım istedi. Yiğit Balaban'ın bıçak darbelerinden kaçamayan iki kadın kanlar içinde yere yığıldı. Komşular, çığlıkları duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadınlardan hala Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne Sabriye Balaban'ın ise boğazından ağır yaralandığı tespit edildi. Ağır yaralı yaşlı kadın hemen Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından evden kaçarak hızla uzaklaşan Yiğit Balaban'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Bursa Emniyeti, saatler sonra zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınarak Emniyete götürülen Yiğit Balaban'ın işlemlerinin devam ettiği ve hakkında hazırlanacak olan evrakların ardından Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.