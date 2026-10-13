Kan donduran vahşet! Kaynar su döktü, boğdu, parasını çaldı

Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım, birlikte yaşadığı sevgilisi Talha Torbalı (27) tarafından vahşice öldürüldü. Konya'da polise teslim olan Torbalı, Antalya'ya getirilerek sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre önceki gün Canan Yıldırım ile birlikte yaşadığı Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı'nın, Canan Yıldırım'ı erkek arkadaşları olduğu ve kendisini aldatmakla suçlaması üzerine tartışma büyüdü. Daha sonra taraflar ayrıldı. Ancak dün sabah saatlerinde Talha Torbalı, Canan Yıldırım'ı yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından otobüsle Konya'ya giden şüpheli, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu.

İTİRAF ETTİ

Konya'da gözaltına alınan katil zanlısı, sevgilisi Canan Yıldırım'ı darp ettiğini, önce üzerine kaynar su döktüğü ve daha sonra da yatakta boğarak öldürdüğünü polislere itiraf etti. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen Antalya polisi, eve gittiklerine Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUTUKLANDI

Öte yandan katilin ifadesinde Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığını söylediği öğrenildi. Konya'da gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirilen şüpheli, burada sevk edildiği mahkemece tutuklandı.