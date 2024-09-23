Kanala uçan araçta ölen çiftin kızları yüzerek kurtuldu

Aziziye'de dün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolunun D-100 mevkisinde Mustafa Anataca'nın (50) kullandığı 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.Kurtarma çalışması başlatan ekipler, Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin yüzerek kurtulmayı başaran kızları Dilay Anataca ise kaza yerine bir kilometre uzaklıkta bulundu. Genç kız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesinin, Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları belirlendi.Amasya'daki kazada ise Doğantepe Köyü mevkisinde karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan 05 BE 552 plakalı aracın sürücüsü Abdullah Şahin (35) ile yanında bulunan kardeşi Dündar Şahin (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü A.T. ölürken, yanında bulunan 3 kişi de yaralandı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.T.'nin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.