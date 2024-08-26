Kanala uçan otomobilin sürücüsü: "Çekici gelip kameralara şov yapacak"

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaynak işiyle uğraşan Eyüp Alkan ve İsa El Ali, Varsak'a gitmek üzere 07 MVK 56 plakalı otomobille yola çıktı. Sürücü Eyüp Alkan, bir süre Kerkük Caddesi'nden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.





Otomobil, yol kenarındaki kanala uçup reklam panosuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Sürücü Eyüp Alkan ve İsa El Ali kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Alkan ve Ali'nin sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde sürücüde alkole rastlanmazken, Alkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.





"BENDEN DAHA GEVEZE, ŞOV YAPAR"



Sürücü Eyüp A. araçta bulunanların güvende olduğunu gördükten sonra kaldırım taşına oturarak çaresizce aracının kanaldan çıkarılmasını bekledi. Bu sırada yanındaki kişiyi yanına çağıran Eyüp A., "Bizim çekici yok mu, o gelecek şimdi. Benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

"HIZLI OLSAM OTOMOBİL PARAMPARÇA OLURDU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eyüp Alkan, "Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Yansıma oldu, sonrasında ne olduğunun farkına varamadım. Ardından da araba kanala uçtu. Allah kurtardı. Otomobilde arkadaşım vardı. Hızlı değildim. Hızlı olsam otomobil paramparça olurdu" dedi.Alkan, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için hastaneye götürüldü.