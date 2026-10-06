Haberler Yaşam Haberleri Kanalizasyon suyu isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 6.10.2026

Kanalizasyon suyu isyan ettirdi

Sarıyer'de evlerinin önünden akan kanalizasyon suyu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ne defalarca başvurduklarını belirten mahalleli, herhangi bir çözüm bulamadıklarını söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kanalizasyon suyu isyan ettirdi
  • ABONE OL

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'ta haftalardır çözüm üretilemeyen kanalizasyon suyu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan suyun aşağı mahallelere kadar ulaştığını ve sorunun uzun süredir devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin defalarca gelmesine rağmen sorunu çözemediklerini vurgulayarak duruma isyan etti. Sorunun çözülmemesi üzerine mahalleli, akan kanalizasyon suyunun geldiği noktadan kendi imkanlarıyla borular çekerek suyun akışını yönlendirmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahalenin ardından kanalizasyon suyunun mahalleye yayılması ve kötü kokunun artması nedeniyle sorun daha geniş bir alanda hissedilmeye başladı.

AYLARDIR LAĞIM AKIYOR
Durumu defalarca belediye yetkililerine aktarmalarına rağmen bir çözüm alamadıklarını belirten Erhan Kaplan, "Biz bir aydır burada akan lağımı kapattıramıyoruz. Muhtarımız olsun, belediyeler olsun, İSKİ olsun her yere başvuru yaptık. Bir aydır hiçbir çözüm yok. Bir aydır çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Sürekli bu koku ve pislik nedeniyle hastalık tehdidi altında yaşıyoruz. Bunu çekmek zorunda değiliz. Hiçbir çözüm olmuyor. Borularla suyu dışarıya tahliye etmeye çalışıyoruz. Kısacası biz belediyecilik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

MAHALLELİ ZOR DURUMDA
Evlerinin önünden akan suyu ilk gördüğünde yukarıdaki komşularının halı yıkadığını zannettiğini söyleyen Nazmiye Balcı da her yere başvuru yapmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini vurgulayarak, "Biz çok zor durumdayız, lağım suyu mahallemizi perişan etti. Geldiler baktılar, bir şey yok. Temiz su mu, kirli su mu diye bir test yapılacağını söylediler. Ama hala bir çözüm üretemediler." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSKİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanalizasyon suyu isyan ettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA