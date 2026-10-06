Kanalizasyon suyu isyan ettirdi

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'ta haftalardır çözüm üretilemeyen kanalizasyon suyu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan suyun aşağı mahallelere kadar ulaştığını ve sorunun uzun süredir devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin defalarca gelmesine rağmen sorunu çözemediklerini vurgulayarak duruma isyan etti. Sorunun çözülmemesi üzerine mahalleli, akan kanalizasyon suyunun geldiği noktadan kendi imkanlarıyla borular çekerek suyun akışını yönlendirmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahalenin ardından kanalizasyon suyunun mahalleye yayılması ve kötü kokunun artması nedeniyle sorun daha geniş bir alanda hissedilmeye başladı.

AYLARDIR LAĞIM AKIYOR

Durumu defalarca belediye yetkililerine aktarmalarına rağmen bir çözüm alamadıklarını belirten Erhan Kaplan, "Biz bir aydır burada akan lağımı kapattıramıyoruz. Muhtarımız olsun, belediyeler olsun, İSKİ olsun her yere başvuru yaptık. Bir aydır hiçbir çözüm yok. Bir aydır çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Sürekli bu koku ve pislik nedeniyle hastalık tehdidi altında yaşıyoruz. Bunu çekmek zorunda değiliz. Hiçbir çözüm olmuyor. Borularla suyu dışarıya tahliye etmeye çalışıyoruz. Kısacası biz belediyecilik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

MAHALLELİ ZOR DURUMDA

Evlerinin önünden akan suyu ilk gördüğünde yukarıdaki komşularının halı yıkadığını zannettiğini söyleyen Nazmiye Balcı da her yere başvuru yapmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini vurgulayarak, "Biz çok zor durumdayız, lağım suyu mahallemizi perişan etti. Geldiler baktılar, bir şey yok. Temiz su mu, kirli su mu diye bir test yapılacağını söylediler. Ama hala bir çözüm üretemediler." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör