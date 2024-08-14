Kandıra Cebeci Sahili’nde rip faciası!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit'ten ailesiyle birlikte Kandıra'ya günü birlik denize gelen Yonca Fincankıran, Cebeci Sahili'nde denize girdikten kısa süre sonra rip akıntısına kapıldı. Olayı fark eden çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri, genç kadını kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine hızla ulaşan sahil güvenlik ve sağlık ekipleri, Fincankıran'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayata döndürülemedi. Fincankıran'ın ölüm haberi, sahilde bulunan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Bu acı olay, denizlerde meydana gelen rip akıntılarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, denize giren vatandaşları rip akıntılarına karşı dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarında duyurulan denize girme yasağına uymaları konusunda çağırıda bulundu.