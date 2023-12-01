Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Feci kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çubuklu mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Çubuklu mevkinde seyir halinde olan 34 GMT 299 plakalı ve özel bir firmada asansör işi yaptığı öğrenilen Mustafa Enes Ö. ve yanındaki Ayhan A. otomobilde seyir halindeyken yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti ve o sırada karşı şeritte seyir halinde olan Yaşar F.'nin kullandığı 800 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında otomobildekilerden Ayhan A. ağır yaralı şekilde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Enes Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Yaşar F. ise kaza sırasında sol diz altı konsola sıkıştı. Yaşar F. sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar F.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.