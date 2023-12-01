Haberler Yaşam Haberleri Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 1.12.2023 22:26 Son Güncelleme: 1.12.2023 23:06

Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

İzmit-Kandıra yolu üzeri Çubuklu mevkinde meydana gelen feci trafik kazasında, seyir halinde olan 800 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü ve 34 GMT 299 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Feci kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çubuklu mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Çubuklu mevkinde seyir halinde olan 34 GMT 299 plakalı ve özel bir firmada asansör işi yaptığı öğrenilen Mustafa Enes Ö. ve yanındaki Ayhan A. otomobilde seyir halindeyken yol kenarında bulunan toprak birikintisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti ve o sırada karşı şeritte seyir halinde olan Yaşar F.'nin kullandığı 800 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında otomobildekilerden Ayhan A. ağır yaralı şekilde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Enes Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Yaşar F. ise kaza sırasında sol diz altı konsola sıkıştı. Yaşar F. sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar F.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: “Bana çok iyi davrandılar”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe deplasmanda 6 golle yenildi! Nordsjaelland, sarı-lacivertlilerin liderlik şansını zora soktu…
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu
Sadist bir toplu katliamcı maalesef yatağında öldü
CHP ile İyi Parti’nin Ankara pazarlığı
Ekşi Sözlük’te kan donduran pedofili skandalı! Uzman isimler yanıtladı: Cinsel istismara uğrayan çocuk nasıl fark edilir?
Elon Musk hata yaptığının farkında
Google ve META'ya karşı Dijital Telif Yasası çıkışı: Daha fazla vakit kaybedemeyiz! Kusura bakmasınlar, ödeyecekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Kandıra yolunda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA