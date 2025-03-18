Haberler Yaşam Haberleri Kandıra’da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 00:29

Kandıra’da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!

İşlemiş olduğu " Hırsızlık" suçundan, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile aranan A.Ç, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Kandıra İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra’da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (48), Kandıra'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Gebze Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kandıra’da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!
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