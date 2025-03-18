Kandıra’da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (48), Kandıra'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Gebze Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.