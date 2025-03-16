Kandıra’da feci kaza! 2 arkadaş hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza, D-605 kara yolu Kale mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, motosiklet sürücüsü Ercan Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Fatih Bulgurcu ise ağır yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç adam kurtarılamadı.

ARKADAŞLARIN ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Kazanın ardından büyük üzüntü yaşanırken, hayatını kaybeden iki gencin aileleri ve yakınları yasa boğuldu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ercan Altuntaş'ın cenazesi, Kandıra Yusufça Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yusufça Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazadan yaralı olarak kurtulan ancak hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Fatih Bulgurcu'nun ise henüz üç ay önce askerden geldiği öğrenildi. Bekar olan Bulgurcu'nun cenazesi de Kandıra Karagöllü Mahalle Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karagöllü Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı inceleme yapılıyor.