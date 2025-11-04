Kandıra’da traktör kazası! Eski muhtar hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere ve iddialara göre, Mehmet Kocakaplan'ın kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Talihsiz kazada traktörle birlikte yere düşen Kocakaplan, tonlarca ağırlığın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kocakaplan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 DÖNEM MUHTARDI

Üç dönem boyunca Deliveli Mahallesi muhtarlığını yapan ve mahallede sevilen bir isim olan Kocakaplan'ın vefatı, bölgede derin üzüntü yarattı. Merhumun cenazesi, 5 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kocakaplan Köyü Kabristanı'na defnedilecek.