Kanlı kavgaya 3 tutuklama! 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir çatışmaya dönüştü. Tabancayla vurulan A.S.T. olay yerinde hayatını kaybetti, U.O., Ö.F.S. ve S.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından başlattığı geniş çaplı çalışmada, şüpheliler T.O.D., A.D., Ö.Ç., Y.Y. ve hastanedeki tedavisinin ardından U.O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.O.D., A.D. ve U.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı bulunan firari zanlı İ.D.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.