Kanlı tarla

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Selami Kurt (55), iddiaya göre bir tefeciden aldığı parayı ödeyemeyince, kardeşi Şaban Kurt'tan (54) borç istedi. Şaban Kurt ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Ağabeyi ısrarını sürdürünce de telefonunu engelledi.Önceki gün babalarından kalan tarlanın yanından geçen Selami Kurt, kardeşini çalışırken gördü. Hemen aracını park edip domuz avında kullandığı tüfeğini alan Selami Kurt, kardeşine kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.Köy muhtarını arayarak kardeşini öldürdüğünü söyleyen Selami Kurt, gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin babaları Latif Kurt'un da 1993'te yine aynı tarlada miras paylaşımı nedeniyle kavgalı olduğu işitme ve konuşma engelli kardeşi Nurullah Kurt'u, başına tırpanla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.