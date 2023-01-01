Kanser hastaları için ‘Mucizevi’ dokunuş

Türk Kanser Derneği'nin hizmete açtığı Mucizevi Yaşam Merkezi, kanser tedavisi için İstanbul'a gelen ancak maddi yetersizlikler nedeniyle muayene ve tedavi süresi boyunca konaklama imkânı bulamayan vatandaşlara kapılarını açıyor.Merkezde 3 öğün yemek, psikolojik destek, beceri atölyeleri, çocuklar için oyun odaları, kadın-erkek dua odaları gibi birçok hizmet de ücretsiz sunuluyor. 2018'de hizmete açılan merkez 5 yılda 3 bini aşkın kanser hastasını ağırladı. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman "Tedavi için şehir dışından gelenler tedavilerini olabiliyor ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle kalacak yer bulamıyor. Van, Iğdır'dan gelen var. Merkezimiz tam bu noktada kanser hastaları için sürdürülebilir bir tedavi süreci yaratıyor. Boş odamız kalsın istemiyoruz" dedi. Burada kalan kanser hastaları SABAH'a konuştu:Mucizevi'nin en genç kanser savaşçılarından. "alopesi totalis" ile mücadele ediyor. Erzurum'da yaşayan ailesi kalacak yer bulmakta zorlanınca anne burada konaklamaya başladı. Anne Birgül Tatlı, "Burası olmasaydı tedaviyi yarım bırakmak zorunda kalacaktık. İstanbul'da kalacak yer bulmak bizim için çok zorlaşmıştı. İnsan hastalıkta kimsenin evine sığmıyor. Otel için de daha fazla dayanacak gücümüz kalmamıştı. Burası olmasaydı, kızımın tedavisi de olmazdı. Burası ikinci evimiz oldu.Kanser onu 2 yaşında yakaladı. İki kez yendi. Şimdi ise üçüncü zaferi için savaşıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan aile 3 aydır Mucizevi'nde. Baba Yalçın Öz, "Otellerde kalıyor, günlük yüksek ücretler ödüyorduk. Hastanede kanser hastası bir amcanın bahsetmesiyle yolumuz burasıyla kesişti. Bizi geri çevirmediler. Otelden çok daha iyi. Muhammet Ali için hobi odası bile var" diyor.Kendisi meme kanseri,eşi ise lenfomaile savaşıyor.Tekirdağ Malkara'dabir köy evinde yaşayançift, muayene vetedavi için düzenliolarak İstanbul'agelip gidiyor. Maddiimkânsızlıklar nedeniyleİstanbul'a kalacakyerleri bulunmayanFatma Teyzeve eşi, bir yıldırburada. Fatma Arı,"İstanbul'a geldiğimdeöz ailem kapılarıyüzümüze kapattı.Devamlı otelde kalacakparamız olmadığıiçin İstanbul'da kimizaman parklarda,kimi zaman hastanebahçesinde sabahladık.Sonra eşim internettenburayı buldu.Burası bize ev oldu.