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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Kanser hastaları için ‘Mucizevi’ dokunuş

Türk Kanser Derneği’nin Mucizevi Yaşam Merkezi, şehir dışından İstanbul’a tedaviye gelen maddi durumu yetersiz kanser hastalarına ücretsiz konaklama sağlıyor. Merkez 5 yılda 3 binden fazla hastaya sıcak yuva oldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kanser hastaları için ‘Mucizevi’ dokunuş
Türk Kanser Derneği'nin hizmete açtığı Mucizevi Yaşam Merkezi, kanser tedavisi için İstanbul'a gelen ancak maddi yetersizlikler nedeniyle muayene ve tedavi süresi boyunca konaklama imkânı bulamayan vatandaşlara kapılarını açıyor.
Merkezde 3 öğün yemek, psikolojik destek, beceri atölyeleri, çocuklar için oyun odaları, kadın-erkek dua odaları gibi birçok hizmet de ücretsiz sunuluyor. 2018'de hizmete açılan merkez 5 yılda 3 bini aşkın kanser hastasını ağırladı. Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman "Tedavi için şehir dışından gelenler tedavilerini olabiliyor ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle kalacak yer bulamıyor. Van, Iğdır'dan gelen var. Merkezimiz tam bu noktada kanser hastaları için sürdürülebilir bir tedavi süreci yaratıyor. Boş odamız kalsın istemiyoruz" dedi. Burada kalan kanser hastaları SABAH'a konuştu:



Umay Tatlı (5.5): Mucizevi'nin en genç kanser savaşçılarından. "alopesi totalis" ile mücadele ediyor. Erzurum'da yaşayan ailesi kalacak yer bulmakta zorlanınca anne burada konaklamaya başladı. Anne Birgül Tatlı, "Burası olmasaydı tedaviyi yarım bırakmak zorunda kalacaktık. İstanbul'da kalacak yer bulmak bizim için çok zorlaşmıştı. İnsan hastalıkta kimsenin evine sığmıyor. Otel için de daha fazla dayanacak gücümüz kalmamıştı. Burası olmasaydı, kızımın tedavisi de olmazdı. Burası ikinci evimiz oldu.



Muhammet Ali Öz (7): Kanser onu 2 yaşında yakaladı. İki kez yendi. Şimdi ise üçüncü zaferi için savaşıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan aile 3 aydır Mucizevi'nde. Baba Yalçın Öz, "Otellerde kalıyor, günlük yüksek ücretler ödüyorduk. Hastanede kanser hastası bir amcanın bahsetmesiyle yolumuz burasıyla kesişti. Bizi geri çevirmediler. Otelden çok daha iyi. Muhammet Ali için hobi odası bile var" diyor.



Fatma Arı (57): Kendisi meme kanseri, eşi ise lenfoma ile savaşıyor. Tekirdağ Malkara'da bir köy evinde yaşayan çift, muayene ve tedavi için düzenli olarak İstanbul'a gelip gidiyor. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle İstanbul'a kalacak yerleri bulunmayan Fatma Teyze ve eşi, bir yıldır burada. Fatma Arı, "İstanbul'a geldiğimde öz ailem kapıları yüzümüze kapattı. Devamlı otelde kalacak paramız olmadığı için İstanbul'da kimi zaman parklarda, kimi zaman hastane bahçesinde sabahladık. Sonra eşim internetten burayı buldu. Burası bize ev oldu.

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Kanser hastaları için ‘Mucizevi’ dokunuş
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