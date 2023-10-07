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Giriş Tarihi: 7.10.2023 09:35 Son Güncelleme: 7.10.2023 12:15

Sahtekarlar bunu da yaptı! Kanser hastasını 300 bin TL dolandırdılar!

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, kanser tedavisi gören bir vatandaşı kandırdı. Tam 300 bin TL'sini aldı. Dolandırıldığını anlayan kanser hastasının şikayeti üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Üç şüpheli de yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahtekarlar bunu da yaptı! Kanser hastasını 300 bin TL dolandırdılar!

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kanser tedavisi gören bir kişiyi arayan ve kendilerini "Bankacı" olarak tanıtan dolandırıcılar; mağdura geçmişte çekmiş olduğu krediden dolayı sigorta priminin kesildiğini, sigorta primi ödememesi için mobil bankacılığa güncelleme geleceğini ve bu güncelleme tamamlanana kadar hesabında bulunan paranın belirttikleri banka hesabına aktarılması gerektiğini ifade etti. Dolandırıcılar, mağdura ait 300 bin liranın kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı. Üç dolandırıcı da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen dolandırıcılar tutuklandı.

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Sahtekarlar bunu da yaptı! Kanser hastasını 300 bin TL dolandırdılar!
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