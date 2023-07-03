Haberler Yaşam Haberleri Kanserde yeni umut aşı
Giriş Tarihi: 4.7.2023

Kanserde yeni umut aşı

Kanserde yeni umut aşı
Bilim dünyasından kanser tedavisi için her gün umut dolu haberler geliyor. Kanser tedavisinde bir sonraki büyük adımın aşı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu konudaki araştırmaların dönüm noktasında olduğunu belirtiyor. Bu aşılar, hastalığı önlemekten çok tümörü küçültme ve yeniden ortaya çıkmasını önleme amaçlı. Bu deneysel tedaviler özellikle göğüs ve akciğer kanserini hedef alıyor. Bununla birlikte bu yıl ölümcül cilt kanseri melanom ve pankreas kanseri tedavisinde ilerlemeler kaydedildi. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İl Başkanı Hüseyin Erol: Sözcü TV ve Halk TV parayı CHP'den alıp Kılıçdaroğlu'na sallıyor
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Başkan Erdoğan’dan İsveç’teki Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırıya sert tepki: Bu nefret suçudur
MEB'den deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı
Gözün aydın Türkiyem
Anne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Anne filmi nerede çekildi, hangi ülkede?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanserde yeni umut aşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA