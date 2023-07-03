Kanserde yeni umut aşı

Bilimdünyasından kanser tedavisi için her gün umut dolu haberler geliyor. Kanser tedavisinde bir sonraki büyük adımın aşı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu konudaki araştırmaların dönüm noktasında olduğunu belirtiyor. Bu aşılar, hastalığı önlemekten çok tümörü küçültme ve yeniden ortaya çıkmasını önleme amaçlı. Bu deneysel tedaviler özellikle göğüs ve akciğer kanserini hedef alıyor. Bununla birlikte bu yıl ölümcül cilt kanseri melanom ve pankreas kanseri tedavisinde ilerlemeler kaydedildi. DIŞ HABERLER