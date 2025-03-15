Kanserden ölen oyuncu Şinasi Yurtsever’e veda

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Oyuncu arkadaşları "Erken kaybettik" diyerek Şinasi Yurtsever için gözyaşı döktüler. Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Şinasi Yurtsever'in eşi Ferihan Yurtsever, annesi Güler Yurtsever taziyeleri kabul etti. Törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Şinasi Yurtsever'in oyuncu arkadaşları sahneye çıkarak oyuncu ile ilgili anılarını paylaştı.

Türk bayrağına sarılı oyuncu Şinasi Yurtsever'i son yolculuğuna uğurlamak için Onur Buldu'nun sunuculuğunu yaptığı törene sanatçı dostlarından Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Şinasi bana geldiğinde o zaman senaryo yazmıştı. Yönetmen olmak istediğini söylemişti. Sonrda başarılı bir oyuncu oldu. Çok erken kaybettik. O bir yetenekti. Üzüntümüz büyük" dedi.

Oyuncu arkadaşlarından Şahin Irmak, "Abimi beyin kanamasından kaybettiğimdi ilk beni o arayıp teselli etti. Herkesin derdine ortak olup çözüm bulmaya çalışırdı. Kısa bir süre içerisinde iki abimi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

Yurtsever, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.