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Giriş Tarihi: 6.8.2025 16:46 Son Güncelleme: 6.8.2025 16:47

Kansere yenik düşen polis memuru Kahraman Öztürk son yolculuğuna uğurlandı...

Adana’da kanser tedavisi gören 32 yaşındaki polis memuru Kahraman Öztürk, yaşam savaşını kaybetti. Öztürk bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA
Kansere yenik düşen polis memuru Kahraman Öztürk son yolculuğuna uğurlandı...

Adana'da polis memuru olarak görev yapan Kahraman Öztürk, genç yaşta hayata veda etti. Memleketi Tufanbeyli'de meslektaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Öztürk, bir süredir Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç polis, dün hayatını kaybetti. Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Tufanbeyli'ye getirildi. Tabutu meslektaşlarının omzunda taşındı, dualarla musalla taşına konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Kahraman Öztürk, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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Kansere yenik düşen polis memuru Kahraman Öztürk son yolculuğuna uğurlandı...
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