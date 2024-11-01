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Giriş Tarihi: 1.11.2024 23:31

Kanseri yendi, korkunç kazada can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ortopedi doktoru Sefa Sefer, 70 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. 69 yaşındaki doktorun bir süre önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi

İHA
Kanseri yendi, korkunç kazada can verdi

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kınık mahallesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Koray Şenel (44) yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte emekli Ortopedi Doktoru Sefa Sefer (69)'e çarpıp 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti.

Kaza sonucu bir süre önce kanser hastalığını yenen doktor feci şekilde hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine çok sayıda Polis ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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Kanseri yendi, korkunç kazada can verdi
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