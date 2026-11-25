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Sakarya'da hamileliğinde kist ameliyatı geçiren ve doğumun ardından kanser teşhisi konulan sınıf öğretmeni Mervenur Yavuz Kutluay (29), tedavi sürecinin ardından bir yıl ayrı kaldığı öğrencilerine kavuştu. Serdivan'da özel bir okulda 3 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Kutluay, 2025- 2026 eğitim-öğretim yılının ilk ayında karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu, aynı zamanda karnında kist bulunduğunu öğrendi. Yumuşak doku kanserine yakalanan Mervenur öğretmen bebeğinin varlığı, eşinin desteği ve öğrencilerine kavuşma isteğinin verdiği azimle iki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Genç öğretmen "Okula dönmeseydim belki de bu kadar hızlı toparlanamazdım" dedi. AA