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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Kantindeki gıdalara renk ayarı

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Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Kantindeki gıdalara renk ayarı
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Okul kantinlerinde ambalajlı gıdalara ilişkin yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre belirlenecek A, B ve C Beslenme Skoru ambalajlarda belirtilecek. "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş için yeni tarih 13 Eylül 2027 olarak güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BESLENME SKORU
Tebliğe göre, söz konusu ambalajlı ürünlerin satışına yönelik, gıdaların enerji, besin öğeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanan ve gıdanın beslenme profilini renk ve harfler aracılığıyla tüketiciye etiket üzerinde sunan "Beslenme Skoru" sistemi getirildi. Ambalajlarda okul gıdası logosunun yanı sıra "A, B ve C Beslenme Skoru" ibaresi de yer alacak. Bakanlık, belirlemiş olduğu okul gıdası ve beslenme skoruna ilişkin kriterleri Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Kriterler, her iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. Okul gıdası onayı iptal edilen gıdalar ve "A", "B" veya "C" beslenme skoruna sahip olsa dahi Sağlık Bakanlığı'nca satışı uygun bulunmayan gıdalar, okul kantinlerinde satışa sunulmayacak.

#SAĞLIK BAKANLIĞI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE
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Kantindeki gıdalara renk ayarı
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