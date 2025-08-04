Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 kişiye Organ Nakli başarıyla yapıldı

22 Temmuz 2025 tarihinde Samsun'da yaşanan trafik kazasında 22 yaşındaki Ö. Ö. tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü tanısı gerçekleşti. Ailesinin organ bağışı kararının ardından kalp, karaciğer ve iki böbrek, Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla ilgili merkezlere yönlendirildi. Her iki böbrek, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Nakillerin, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören iki hastaya yapılması planlandı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır böbrek nakli sırasında bekleyen 57 yaşındaki H.A. ile 9 yıldır nakil bekleyen 56 yaşındaki A. U.'ya Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından planlı ve koordineli şekilde yürütüldü. Her iki böbrek nakli de aynı gün içerisinde başarıyla gerçekleştirildi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Aydın, "Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, canlı ve kadavra kaynaklı organ nakillerini belirli bir plan ve disiplinle yürütüyoruz. Bugün aynı gün içerisinde iki böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ bağışının yaygınlaşması, bu başarıların sürdürülebilirliği açısından çok önemli" dedi. Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın: ise,"Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce gerçekleştirdiğimiz başarılı böbrek naklinin ardından, bugün iki hastaya daha yapılan nakillerle önemli bir başarıya imza attık. Organ nakli gibi özel bir hizmeti başarıyla yürütmek bizim için gurur kaynağıdır. Sürece donanım, ekipman, uzmanlık ve koordinasyon açısından güçlü bir altyapı ile hazırlandık. Özellikle, hastanemizin organ nakli merkezi olması yolunda gereken altyapının oluşturulması, imkân ve kabiliyetlerimizin geliştirilmesiyle ruhsatlandırma sürecinin başarıyla tamamlanmasına büyük katkı sunan; bugün Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olarak görev yapan Dr. Hakan Usta'ya en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm sağlık ekibimize de teşekkür ediyorum'' dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal ise, "İlimizde organ nakli gibi özellikli hizmetlerin devlet hastanelerimizde başarıyla uygulanıyor olması bizleri memnun ediyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün gerçekleştirilen iki böbrek nakli, altyapı ve uzmanlık düzeyimizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi Böbrek nakli olan 2 hastanın serviste süreci takip edildiği belirtildi.