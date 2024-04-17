Kapadokya müzelerine ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy, Türkiye'de bulunan müze ve ören yerlerinin yılın ilk üç ayında 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladığını söyledi. En çok ziyaret edilen ilk 10 müzenin 3'ü Kapadokya bölgesinde bulunuyor. Kapadokya bölgesinde bulunan ve önemli turizm destinasyonlarından olan Göreme Açık Hava Müzesi 4. sırada yer aldı. Zelve Paşabağları ören yeri 5. sırada, Kaymaklı yeraltı şehri de 10. sırada bulunuyor. Bakan Ersoy'un açıklamasına göre Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze Konya Mevlana Müzesi oldu. Pamukkale ve Efes ören yeri de en çok ziyaret edilen yerler arasında yerini aldı. Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi 4. sırada yer alırken Zelve Paşabağları ören yeri de 5. oldu. 6. Ankara Cumhuriyet Müzesi, 7. İstanbul Arkeoloji Müzesi, 8. İstanbul Galata Kulesi, 9. Şanlıurfa Göbeklitepe olurken 10. sırada Nevşehir Kaymaklı yeraltı şehri yılın ilk üç ayında en çok ziyaret edilen ören ve müzeler listesine girdi. Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre; Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri, Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk 10 müze içerisine girdi. Bu nedenle bizler de gurur duyuyoruz. Arzu ederiz ki ilk 10'da daha çok yerimiz olsun" şeklinde konuştu.