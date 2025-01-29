Kapadokya rekor kırdı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da yapılan sıcak hava balon uçuşlarında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.Vali Fidan 2024 yılında sıcak hava balonları ile 770 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini kuşbakışı izlediğini söyledi. 2023 yılında ise yaklaşık 622 bin kişi Kapadokya bölgesini kuşbakışı izlemişti.Göreme beldesinde bulunan Aydınkırağı tepesinde vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Fidan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dünyada sıcak hava balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı en önemli noktalardan birinin Kapadokya olduğunu söyleyen Fidan, günlük yaklaşık olarak 3 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini havadan seyretme fırsatı yakaladığını belirterek, "Bu görsel şöleni izlemek için ayrıca binlerce insan da seyir tepelerinde yerini alıyor. Kapadokya bölgesi dünyada 200 günün üzerinde uçuş yapılabilen tek bölge" dedi.2024'te tüm zamanların rekorunun kırıldığını vurgulayan Fidan, "2023'e göre yüzde 24'lük bir artış oldu. 2023'te 218 gün uçuş yapıldı. Yaklaşık 622 bin kişi Kapadokya bölgesini kuşbakışı izlemişti. 2024'te ise 236 gün uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 770 bin kişi balonlara binerek bir rekora imza atmış oldu. İlk defa 700 bin rakamının üzerine çıkıldı. Bundan sonra da bölgemiz yeni rekorlara imza atmaya devam edecek. Hedefimiz milyonu geçmek" dedi.