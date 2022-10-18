Kapadokya’da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Kaza ile ilgili olarak Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.