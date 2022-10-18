SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video

Kapadokya’da İspanyol turistleri taşıyan sıcak hava balonu sert iniş yaptı. 2 turtist öldü, 3 turist yaralandı.

Kapadokya'da İspanyol turistleri taşıdığı öğrenilen sıcak hava balonu Ortahisar Kavak kasabası arasında bir tepeye sert iniş yaptı. İniş esnasında kurallara uymayan turistlerden bazıları sepetten düştü. Olayda 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.

Yaralılar Nevşehir devlet hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah 07:25'te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08:50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir.

İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Kaza ile ilgili olarak Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.