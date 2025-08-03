Dünyanın göz bebeği Kapadokya’da yeni dönem! Kaçak yapılar yıkılıyor, gece müzeciliği başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Kapadokya'nın hem Türkiye hem de dünya için taşıdığı önemi her fırsatta vurgulayarak, bölgenin tarihi ve doğal dokusunun korunmasına büyük önem verdiklerini ifade ediyor. Bakan Ersoy, alınan bu tedbirlerin Kapadokya'nın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kritik olduğunu belirtiyor.

GÜVERCİNLİK VADİSİ'NDE GECE AYDINLATMA VE GECE MÜZECİLİĞİ HAZIRLIKLARI SON HIZIYLA SÜRÜYOR

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgedeki doğal ve kültürel varlıkların korunması için yürütülen çalışmaların yanı sıra turizm hareketliliğini artıracak projelere de önem verdiklerini vurguladı. Aslanbay, "Bu anlamda bizi en heyecanlandıran projelerden biri de Güvercinlik Vadisi'ndeki gece aydınlatma çalışmaları oldu" dedi.

İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl Deresi'nin bulunduğu, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi'nin 4 kilometrelik parkurunun turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Aslanbay, "Vadi, gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri. Şimdi de bu eşsiz güzelliği gece müzeciliği kapsamında 340 adet açılı özel LED projektör ile aydınlattık. Kapadokya'nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı görünümünü geceleri de ortaya çıkarıyoruz. Böylelikle vadide bambaşka bir gece deneyimi yaşatmaya başladık" diye konuştu.