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Giriş Tarihi: 17.9.2023

Kapalıçarşı’da korkutan yangın

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kapalıçarşı’da korkutan yangın
Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. Vali Gül paylaşımında, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Kapalıçarşı’da korkutan yangın
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